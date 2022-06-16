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Росіяни атакували будівлю, де переховувалися люди у Лисичанську: є загиблі

Росіяни атакували будівлю, де переховувалися люди у Лисичанську: є загиблі

Армія Російської Федерації 16 червня завдала прицільних авіаударів по багатоповерховому будинку, де в цей момент ховалися люди. Про це повідомив голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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Армія Російської Федерації 16 червня завдала прицільних авіаударів по багатоповерховому будинку, де в цей момент ховалися люди. Про це повідомив голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

В результаті атаки житлового будинку, за попередньою інформацією, троє людей загинули, ще семеро отримали поранення.

"Потрапили в одну із споруд, де ховалися люди. Розбираємо завали", - сказав Гайдай.

Раніше він повідомляв, що росіяни в Луганській області наступають по всіх напрямках. Основна кількість поранених зараз – у Лисичанську. Обстрілюються найближчі до Сєвєродонецька квартали.

Зазначимо, військові російської армії зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але Збройні сили України успішно відображають спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошківці, бойові дії продовжуються.

Автор:
Віта Молодан