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У Лисичанську загинули троє людей і згорів торговий комплекс
Протягом 12 червня у Лисичанську Луганської області внаслідок обстрілів окупантів загинули троє місцевих жителів: чоловік та жінка, а також 6-річна дитина. Крім того, поранено одну людину.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У ніч на понеділок у Лисичанську згорів торговий комплекс. Росіяни пошкодили чотири будинки, споруди місцевої шахти. Крім того, внаслідок атак 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – у Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок", - зазначив Гайдай.
За його словами, ЗСУ успішно відбили штурм армії країни-агресора РФ у напрямках Вікторівка – Врубівка та Камишеваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Армія РФ продовжує штурмувати Сєвєродонецьк і відтіснила українських військових через значну перевагу в артилерії. Бойові дії за населений пункт продовжуються.
"Росіяни знищують квартал за кварталом. Декілька снарядів потрапили в очисні споруди Сєверодонецька. Загарбники тричі обстріляли територію Азота, де ще залишаються люди у бомбосховищах", - повідомив Гайдай.
Зазначимо, окупанти намагаються взяти в оточення ЗСУ в районах міст Сєверодонецьк та Лисичанськ, блокують шляхи логістичного постачання з населеного пункту Бахмут.