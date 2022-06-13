У Лисичанську загинули троє людей і згорів торговий комплекс

Протягом 12 червня у Лисичанську Луганської області внаслідок обстрілів окупантів загинули троє місцевих жителів: чоловік та жінка, а також 6-річна дитина. Крім того, поранено одну людину.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У ніч на понеділок у Лисичанську згорів торговий комплекс. Росіяни пошкодили чотири будинки, споруди місцевої шахти. Крім того, внаслідок атак 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – у Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок", - зазначив Гайдай.

За його словами, ЗСУ успішно відбили штурм армії країни-агресора РФ у напрямках Вікторівка – Врубівка та Камишеваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

Армія РФ продовжує штурмувати Сєвєродонецьк і відтіснила українських військових через значну перевагу в артилерії. Бойові дії за населений пункт продовжуються.

"Росіяни знищують квартал за кварталом. Декілька снарядів потрапили в очисні споруди Сєверодонецька. Загарбники тричі обстріляли територію Азота, де ще залишаються люди у бомбосховищах", - повідомив Гайдай.

Зазначимо, окупанти намагаються взяти в оточення ЗСУ в районах міст Сєверодонецьк та Лисичанськ, блокують шляхи логістичного постачання з населеного пункту Бахмут.