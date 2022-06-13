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В Лисичанске погибли три человека и сгорел торговый комплекс
В течение 12 июня в Лисичанске Луганской области в результате обстрелов оккупантов погибли трое местных жителей: мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Кроме того, ранен один человек.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В ночь на понедельник в Лисичанске сгорел торговый комплекс. Россияне повредили четыре дома, постройки местной шахты. Кроме того, в результате атак 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горном – два дома и детский сад", - отметил Гайдай.
По его словам, ВСУ успешно отбили штурм армии страны-агрессора РФ в направлениях Викторовка — Врубовка и Камышеваха — Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Армия РФ продолжает штурмовать Северодонецк и оттеснила украинских военных из-за значительного преимущества в артиллерии. Боевые действия за населенный пункт продолжаются.
"Россияне уничтожают квартал за кварталом. Несколько снарядов попали в очистные сооружения Северодонецка. Захватчики трижды обстреляли территорию Азота, где еще остаются люди в бомбоубежищах", - сообщил Гайдай.
Отметим, оккупанты пытаются взять в окружение ВСУ в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокируют пути логистической поставки из населенного пункта Бахмут.