У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли "Азот" та "Склопластик", - голова Луганської ОВА

Армія Російської Федерації минулої доби обстріляла селища Павлоград та Синецький Луганської області. Зокрема, ворог влучив в сєвєродонецький "Азот", а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зазначається, що росіяни у Сєвєродонецьку обстріляли підприємства "Азот" та "Склопластик". Водночас у Лисичанську загинула жінка та чоловік, яких було госпіталізовано до лікарень інших областей.

"Вчора ворог вкотре влучив в "Азот", а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ГСМ. Постраждало й одне з приміщень ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик". Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький під Сєвєродонецьком", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА наголосив, що наразі невідома точна кількість жертв за останню добу в Сєвєродонецьку, тому що тривають інтенсивні бої.

"Так, люди постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру. Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня", - зазначив Сергій Гайдай.

Також протягом 11 червня по десять будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два – в Миколаївці. У Лисичанську – чотири, а також торговельний центр та магазин.

Штурмові дії у Сєвєродонецьку тривають, як і у районі Тошківки. Відбито наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного та в напрямку Миколаївки. Поблизу Попасної ЗСУ успішно зупинили навалу противника.

Зокрема, впродовж доби обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.

Нагадаємо, що росіяни намагаються знищити всі промислові об'єкти у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Також президент Володимир Зеленський після візиту в Лисичанськ утворив там військову адміністрацію.