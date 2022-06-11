Ввечеті 11 червня російські війська нанесли ракетний удар по Чорткову, що є другим за величиною містом Тернопільської області. Про це повідомляють очільники місцевої влади.

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"Є повідомлення про нові запуски ракет рашистів з моря. Залишайтеся в укриттях! У випадку вибухів не фіксуйте і не повідомляйте інформацію у соціальних мережах. Підтвердились вибухи на Чортківщині", - написав у Telegram-каналі мер Тернополя Сергій Надал.

В свою чергу, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у своєму Telegram-каналі закликав не робити фото та відео наслідки вибухів та не коментувати це у соцмережах.

"Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас вкурсі щодо ситуації в області", - додав він. При цьому мер Чорткова Володимир Шматько також опосередковано підтвердив удар по місту, закликавши не публікувати фото.

Пізніше Труш додав, що у Чорткові місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху.

Зазначимо, що до цього Тернопільська область майже не була зачеплена війною з Росією. Лише 4 квітня повідомлялося про ракетний удар по одному з об'єктів. У російському Міноборони заявили про "знищення великого сховища пального у Тернополі".

А в наступну ніч, 5 квітня, як заявила влада області, відбулося влучання у шість резервуарів з органічними добривами, в наслідок чого відбувся витік хімікатів, основною складовою яких є аміак.