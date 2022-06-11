Вечером 11 июня российские войска нанесли ракетный удар по Чорткову, являющемуся вторым по величине городом Тернопольской области. Об этом сообщают представители местных властей.

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"Есть сообщения о новых запусках ракет рашистов с моря. Оставайтесь в укрытиях! В случае взрывов не фиксируйте и не сообщайте информацию в социальных сетях. Подтвердились взрывы на Чортковщине", - написал в Telegram-канале мэр Тернополя Сергей Надал.

В свою очередь начальник Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в своем Telegram-канале призвал не делать фото и видео последствия взрывов и не комментировать это в соцсетях.

"Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области", - добавил он. При этом мэр Черткова Владимир Шматько также косвенно подтвердил удар по городу, призвав не публиковать фото.

Позже Труш добавил, что в Чорткове местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва.

Отметим, что до этого Тернопольская область почти не была затронута войной с Россией. Лишь 4 апреля сообщалось о ракетном ударе по одному из объектов. В российском Минобороны заявили об "уничтожении крупного хранилища горючего в Тернополе".

А в следующую ночь, 5 апреля, как заявили власти области, произошло попадание в шесть резервуаров с органическими удобрениями, в результате чего произошла утечка химикатов, основной составляющей которых является аммиак.