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Российские войска нанесли ракетный удар по Чорткову
Вечером 11 июня российские войска нанесли ракетный удар по Чорткову, являющемуся вторым по величине городом Тернопольской области. Об этом сообщают представители местных властей.
"Есть сообщения о новых запусках ракет рашистов с моря. Оставайтесь в укрытиях! В случае взрывов не фиксируйте и не сообщайте информацию в социальных сетях. Подтвердились взрывы на Чортковщине", - написал в Telegram-канале мэр Тернополя Сергей Надал.
В свою очередь начальник Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в своем Telegram-канале призвал не делать фото и видео последствия взрывов и не комментировать это в соцсетях.
"Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области", - добавил он. При этом мэр Черткова Владимир Шматько также косвенно подтвердил удар по городу, призвав не публиковать фото.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Позже Труш добавил, что в Чорткове местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва.
Отметим, что до этого Тернопольская область почти не была затронута войной с Россией. Лишь 4 апреля сообщалось о ракетном ударе по одному из объектов. В российском Минобороны заявили об "уничтожении крупного хранилища горючего в Тернополе".
А в следующую ночь, 5 апреля, как заявили власти области, произошло попадание в шесть резервуаров с органическими удобрениями, в результате чего произошла утечка химикатов, основной составляющей которых является аммиак.