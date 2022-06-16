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Россияне атаковали здание в Лисичанске, где прятались люди: есть погибшие
Армия Российской Федерации 16 июня нанесла прицельные авиаудары по многоэтажному дому, где в этот момент прятались люди. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Армия Российской Федерации 16 июня нанесла прицельные авиаудары по многоэтажному дому, где в этот момент прятались люди. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
В результате атаки жилому дому, по предварительной информации, три человека погибли, еще семеро получили ранения.
"Попали в одно из построек, где скрывались люди. Разбираем завалы", — сказал Гайдай.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее он сообщал, что россияне в Луганской области наступают по всем направлениям.Основное количество раненых сейчас - в Лисичанске. Обстреливаются ближайшие к Северодонецку кварталы.
Отметим, военные российской армии разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но Вооруженные силы Украины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.