Россияне атаковали здание в Лисичанске, где прятались люди: есть погибшие

Армия Российской Федерации 16 июня нанесла прицельные авиаудары по многоэтажному дому, где в этот момент прятались люди. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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Армия Российской Федерации 16 июня нанесла прицельные авиаудары по многоэтажному дому, где в этот момент прятались люди. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

В результате атаки жилому дому, по предварительной информации, три человека погибли, еще семеро получили ранения.

"Попали в одно из построек, где скрывались люди. Разбираем завалы", — сказал Гайдай.

Ранее он сообщал, что россияне в Луганской области наступают по всем направлениям.Основное количество раненых сейчас - в Лисичанске. Обстреливаются ближайшие к Северодонецку кварталы.

Отметим, военные российской армии разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но Вооруженные силы Украины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.