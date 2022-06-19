Украинские защитники отбили атаку в районе Тошковки, — глава Луганской ОВА Гайдай

Оккупанты попытались пойти в наступление возле поселка Тошковка Луганской области. Вооруженные силы Украины отбили атаки врага, сообщил глава Луганской ОВА Серегей Гайдай 19 июня.

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"Сегодня россияне пытались совершить прорыв в районе Тошковки, даже преуспели, но после работы нашей артиллерии - оккупанты потерпели поражение", —сказал Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, в Луганской области сохраняется сложная ситуация на фронте. Ожесточенные бои идут в Северодонецке: россияне пытаются захватить город полностью, неся массовые потери. Гайдай уверен, что у ВС РФ не выйдет взять город под контроль.

Лисичанск полностью контролируется ВСУ. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, "тихая" эвакуация продолжается.

При этом в настоящее время, с учетом ситуации на фронте, эвакуация мирных жителей, прячущихся на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, невозможна. Это не только небезопасно, но и физически вывести людей нет возможности.

На предприятии у людей есть запасы еды, но они не пополнялись в течение двух недель. Большинство из тех, кто укрывается там, - это работники химзавода, члены их семей и некоторые местные жители.

Напомним, россияне в Луганской области наступают по всем направлениям. Основное количество раненых - в Лисичанске. Обстреливаются ближайшие к Северодонецку кварталы.