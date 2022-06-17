Эвакуация с завода "Азот" в Северодонецке невозможна, — глава Луганской ОВА Гайдай

В настоящее время, с учетом ситуации на фронте, эвакуация мирных жителей, прячущихся на химическом заводе "Азот", невозможна. Это не только небезопасно, но и физически вывести людей нет возможности.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей. В прошлом месяце, когда мы предлагали – эти люди от эвакуации отказались", — рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что вывести всех людей с территории комбината возможно только при полном прекращении огня. Гайдай уточнил, что Северодонецк не в блокаде, коммуникация с городом есть.

На предприятии у людей есть запасы еды, но они не пополнялись в течение двух недель. Большинство из тех, кто укрывается там, - это работники химзавода, члены их семей и некоторые местные жители.

Напомним, по состоянию на 16 июня, россияне в Луганской области наступают по всем направлениям. Основное количество раненых - в Лисичанске. Обстреливаются ближайшие к Северодонецку кварталы.