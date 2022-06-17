Оккупанты отступили от Золотого и снова нанесли удары по домам мирных жителей в Лисичанске и Северодонецке

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай отчитался о произошедшем в регионе за последние сутки, 16 июня.

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В своем Facebook он сообщил, что российские военные отступили от Золотого, при этом Лисичанск и Северодонецк продолжает подвергаться обстрелам со стороны захватчиков. За последние сутки в этих двух городах шесть человек погибли.

"Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей", — подчеркнул Гайдай.

В результате авиаудара по дому культуры, где прятались жители Лисичанска, три человека погибли, еще семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Вторым авиаударом уничтожили здание профилактория, где также могли находиться люди.

О гибели людей часто узнают спустя долгое время, так как из-за постоянных боев не всегда есть возможность выехать на место попадания ракеты или снаряда. 17 июня стало известно, что от обстрелов на улице города погиб местный житель, кроме того, в старых районах Северодонецка обнаружили тела матери с сыном.

Гайдай также рассказал, о разрушениях инфраструктуры и жилого фонда. Так, за последнее время в Лисичанске россияне разрушили здание школы и два дома, в Горном – 18 домов, во Врубовке – семь. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком.

На территории химического гиганта "Азот" почти не осталось уцелевших административных корпусов. Оккупанты также нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке, продолжаются боевые действия в Северодонецке.

Напомним, по оперативным данным Генштаба, на Северодонецком направлении противник обстреливал позиции ВСУ из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар вблизи Белой Горы.