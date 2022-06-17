Окупанти відступили від Золотого і знову завдали ударів по будинках мирних жителів у Лисичанську та Сєвєродонецьку

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай прозвітував про те, що сталося в регіоні за останню добу, 16 червня.

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У своєму Facebook він повідомив, що російські військові відступили від Золотого, при цьому Лисичанськ і Сєвєродонецьк продовжують зазнавати обстрілів з боку загарбників. За останню добу у цих двох містах шестеро людей загинули.

"Зменшується кількість вцілілих будинків, об'єктів інфраструктури, площа вільної від загарбників території, проте ворог лише посилює вогневий вплив, вбиваючи мирних людей", - наголосив Гайдай.

Внаслідок авіаудару по будинку культури, де ховалися жителі Лисичанська, троє людей загинули, ще семеро людей госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Другим авіаударом знищили будівлю профілакторію, де також могли бути люди.

Про загибель людей часто дізнаються згодом, оскільки через постійні бої не завжди є можливість виїхати на місце влучення ракети або снаряда. 17 червня стало відомо, що від обстрілу на вулиці міста загинув місцевий житель, крім того, у старих районах Сєвєродонецька виявили тіла матері із сином.

Гайдай також розповів про руйнування інфраструктури та житлового фонду. Так, останнім часом у Лисичанську росіяни зруйнували будівлю школи та два будинки, у Гірському – 18 будинків, у Врубівці – сім. Багато пошкоджень у селищі Синецький під Сєверодонецьком.

На території хімічного гіганта "Азот" майже не залишилося вцілілих адміністративних корпусів. Окупанти також завдали авіаударів по Лоскутівці та Устинівці, продовжуються бойові дії у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, за оперативними даними Генштабу, на Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метелкіне. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.