Евакуація із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку неможлива, - голова Луганської ОВА Гайдай

В даний час, з урахуванням ситуації на фронті, евакуація мирних жителів, що ховаються на хімічному заводі Азот, неможлива. Це не лише небезпечно, а й фізично вивести людей немає можливості.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"У укритті перебуває 568 осіб, зокрема 38 дітей. Минулого місяця, коли ми пропонували – ці люди від евакуації відмовилися", - розповів Гайдай.

Він наголосив, що вивести всіх людей з території комбінату можливо лише за повного припинення вогню. Гайдай уточнив, що Сєвєродонецьк не в блокаді, комунікація з містом є.

На підприємстві люди мають запаси їжі, але вони не поповнювалися протягом двох тижнів. Більшість із тих, хто ховається там, – це працівники хімзаводу, члени їхніх сімей та деякі місцеві жителі.

Нагадаємо, станом на 16 червня, росіяни на Луганщині наступають у всіх напрямках. Основна кількість поранених – у Лисичанську. Обстрілюються найближчі до Сєвєродонецька квартали.