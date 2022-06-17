- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Евакуація із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку неможлива, - голова Луганської ОВА Гайдай
В даний час, з урахуванням ситуації на фронті, евакуація мирних жителів, що ховаються на хімічному заводі Азот, неможлива. Це не лише небезпечно, а й фізично вивести людей немає можливості.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"У укритті перебуває 568 осіб, зокрема 38 дітей. Минулого місяця, коли ми пропонували – ці люди від евакуації відмовилися", - розповів Гайдай.
Він наголосив, що вивести всіх людей з території комбінату можливо лише за повного припинення вогню. Гайдай уточнив, що Сєвєродонецьк не в блокаді, комунікація з містом є.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На підприємстві люди мають запаси їжі, але вони не поповнювалися протягом двох тижнів. Більшість із тих, хто ховається там, – це працівники хімзаводу, члени їхніх сімей та деякі місцеві жителі.
Нагадаємо, станом на 16 червня, росіяни на Луганщині наступають у всіх напрямках. Основна кількість поранених – у Лисичанську. Обстрілюються найближчі до Сєвєродонецька квартали.