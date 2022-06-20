Окупанти тричі наносили авіаудари в районі Лисичанська

Російські військові тричі наносили авіаудари в районі Лисичанська, у Сєвєродонецьку продовжуються бої. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Ворог тричі атакував з повітря – у районах Білої Гори, Мирної Долини та одного з зруйнованих мостів, що з'єднують Лисичанськ та Сєверодонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури. Ще раз постраждали селища Павлоград та Синецький. Також у Сєверодоні. супротивника потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників", - написав він.

За його словами, за час обстрілу 19 червня у місті Горському внаслідок обстрілів було пошкоджено 19 будинків, у Врубівці сім будинків, а у Лисичанську обстріляно кілька адміністративних будівель.

Нагадаємо, росіяни в Луганській області наступають у всіх напрямках. Основна кількість поранених – у Лисичанську. Обстрілюються найближчі до Сєвєродонецька квартали.