Оккупанты трижды наносили авиаудары в районе Лисичанска

Российские военные трижды наносили авиаудары в районе Лисичанска, в Северодонецке продолжаются бои. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Враг трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк. Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Еще раз пострадали поселки Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попала территория завода "Стеклопластик" и полигона спасателей", — написал он.

По его словам, за время обстрела 19 июня в городе Горском в результате обстрелов было повреждено 19 домов, во Врубовке семь домов, а в Лисичанске обстреляно несколько административных зданий.

Напомним, россияне в Луганской области наступают по всем направлениям. Основное количество раненых - в Лисичанске. Обстреливаются ближайшие к Северодонецку кварталы.