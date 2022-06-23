Глава Луганской ОВА допустил отход украинских военных с последнего рубежа в Северодонецке

Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечает, что из-за разрушения укреплений на заводе "Азот" в Северодонецке украинским военным, очевидно, придется покинуть его, полностью оставив территорию этого города. Об этом он заявил в комментарии "Свобода Live".

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"В Северодонецке только в промзоне на "Азоте" оставались наши защитники, и они очень долгое время сдерживали врага. Но под постоянными обстрелами там разрушено уже очень много защитных сооружений. Возможно, даже придется отойти на новые укрепленные районы", - сказал Гайдай.

Руководитель области с сожалением констатировал, что российские силы бросили все резервы - как технику, так и личный состав - именно на окончательный захват всей территории Луганской области.

"Полностью сейчас обстреливаются Лисичанск - и авиаудары, и большими калибрами. В городе очень опасно, нет какой-либо безопасной территории. Но все равно, пока есть такая возможность, мы будем работать с людьми, с городом, будем помогать и военным, и гражданским привозить гуманитарные грузы и эвакуировать людей", - добавил Гайдай.

При этом он не ответил прямо на вопрос, как долго он сам планирует оставаться на территории региона, подчеркнув, что "пока область борется, оказывает сопротивление, пока наши военные там держатся, мы будем помогать".

В частности, по словам начальника ОВА, в четверг в Лисичанск снова были доставлены гуманитарные наборы, а в обратном направлении - эвакуировано почти 40 жителей города.

Гайдай отметил, что пока сохраняется возможность проезда с контролируемой Украиной части Донецкой области, однако это уже давно не трасса Бахмут - Лисичанск, где ведутся активные боевые действия. В частности, по его утверждению, уже были случаи, когда на трассу выезжал российский танк и прямой наводкой расстреливал автомобили - независимо от того, гражданские они или военные.

Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос о том, пребывают ли по-прежнему в укрытиях на "Азоте" 568 человек, включая 38 детей, о которых он заявлял 21 июня.

"Много было попыток все же уговорить их эвакуироваться, но они ни в коем случае не хотят выезжать, остаются там на месте. Сказали, что это их выбор, что если бы они хотели, то давным-давно уже выехали бы", - добавил руководитель ОВА.

При этом он констатировал, что после полной оккупации Северодонецка эти люди будут иметь возможность выйти только на оккупированную территорию Луганской области, поскольку российская армия не выпускает людей в сторону территории, контролируемой Украиной.

Отметим при этим, что ранее в четверг главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что армия ныне вынуждена вести маневренную оборону и "занимать более выгодные рубежи и позиции", но не уточнил, в связи с чем сделал это неутешительное заявление.

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ признал потерю контроля над поселками Подлесное и Мирная Долина, а затем и соседних Лоскутовки и Рай-Александровки, в связи с чем город Горское также попал в окружение оккупационных войск. Вечером 23 июня Генштаб сообщил и потере близлежащего поселка Николаевка на границе с Донецкой областью.