Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Российские военные в ночь на 28 июня обстреляли Днепропетровскую область. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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"Тревожная ночь с обстрелами. Враг снова попал по Криворожскому району - ударил по Широковской и Зеленодольской общин. Предварительно, без пострадавших. Очень всех прошу не терять бдительности. Пожалуйста, переходите к безопасным местам, когда слышите сигнал тревоги. Обязательно. Враг коварен – целенаправленно стреляет и выпускает ракеты по обычным людям", — написал он.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июня оккупанты выпустили 11 ракет по Николаеву, часть из них сбили силы ПВО.