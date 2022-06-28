Окупанти обстріляли Дніпропетровську область

Російські військові в ніч проти 28 червня обстріляли Дніпропетровську область. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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"Тривожна ніч з обстрілами. Ворог знову потрапив по Криворізькому району - вдарив по Широківській та Зеленодольській громадах. Попередньо, без постраждалих. Дуже всіх прошу не втрачати пильності. Будь ласка, переходьте до безпечних місць, коли чуєте сигнал тривоги. Обов'язково. стріляє та випускає ракети по звичайних людях", - написав він.

Нагадаємо, у ніч із 27 на 28 червня окупанти випустили 11 ракет по Миколаєву, частину з них збили сили ППО.