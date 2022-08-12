РФ ночью атаковала ракетами жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Донецкой области

В ночь на 12 августа российские войска запустили 11 ракет по Краматорску Донецкой области. Целью захватчиков стал частный сектор, по предварительной информации, повредили три жилых дома.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Под вражеский огонь также попало Курахово. Оккупанты попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуг, где находились вынужденные переселенцы. Пострадавших среди них нет.

Из-за обстрелов в городе возникли пожары, под завалами разрушенных домов оказались люди. Из-под завалов достали тела двух погибших мужчин, одну женщину удалось спасти.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, превращают наши города и поселки в руины и уничтожают местное население. Находиться на территории области опасно. Поэтому еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь", — обратился к местным жителям Кириленко.

Ранее, 11 августа, оккупанты применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов Краматорска. Снаряд оставил воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину.

В Донецкой области продолжается обязательная эвакуация. Более 2 тысяч граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди, были вывезены из региона за первую неделю обязательной эвакуации.