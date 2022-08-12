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РФ ночью атаковала ракетами жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Донецкой области
В ночь на 12 августа российские войска запустили 11 ракет по Краматорску Донецкой области. Целью захватчиков стал частный сектор, по предварительной информации, повредили три жилых дома.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Под вражеский огонь также попало Курахово. Оккупанты попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуг, где находились вынужденные переселенцы. Пострадавших среди них нет.
Из-за обстрелов в городе возникли пожары, под завалами разрушенных домов оказались люди. Из-под завалов достали тела двух погибших мужчин, одну женщину удалось спасти.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, превращают наши города и поселки в руины и уничтожают местное население. Находиться на территории области опасно. Поэтому еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь", — обратился к местным жителям Кириленко.
Ранее, 11 августа, оккупанты применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов Краматорска. Снаряд оставил воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину.
В Донецкой области продолжается обязательная эвакуация. Более 2 тысяч граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди, были вывезены из региона за первую неделю обязательной эвакуации.