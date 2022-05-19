От российского авиаудара в Бахмуте разрушился подъезд еще одной пятиэтажки (ФОТО)

От очередного авиаудара со стороны российских войск в Бахмуте Донецкой области пострадали пятиэтажный жилой дом, частный дом и административное здание. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"В частном доме спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.

По словам главы области, хотя россияне продолжают стрелять по гражданским объектам, своевременная эвакуация позволяет спасти сотни жизней.

"Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч. Благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которое надеется враг", - указал Кириленко.

Начальник ОВА призвал всех, кто имеет возможность покинуть Донецкую область, сделать это и спасти свою жизни, поскольку сейчас в регионе "нет абсолютно безопасных мест".

Напомним, что в результате военных действий российской армии в Донецкой области 17 мая были убиты, по данным Кириленко на утро 18 мая, семеро мирных жителей.

В частности, в Бахмуте тогда был обстрелян жилой дом, который частично обрушился по всей высоте - с пятого по первый этаж. Из-под завалов там достали погибшего мужчину и раненного 9-летнего мальчика.

Однако вечером 18 мая стало известно, что число погибших в Бахмуте выросло до пяти, а раненых - до четырех. В частности, под завалами спасатели нашли тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.