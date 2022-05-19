Від російського авіаудару в Бахмуті зруйнувано під'їзд ще однієї п'ятиповерхівки (ФОТО)

Від чергового авіаудару з боку російських військ в Бахмуті Донецької області постраждали п'ятиповерховий житловий будинок, приватний будинок та адміністративна будівля. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів 6 людей, їхній стан – задовільний. У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд, але, за попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначив він.

За словами голови області, хоча росіяни продовжують стріляти на цивільних об'єктах, своєчасна евакуація дозволяє врятувати сотні життів.

"Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більше 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог", - зазначив Кириленко.

Начальник ОВА закликав усіх, хто має змогу залишити Донецьку область, зробити це та врятувати своє життя, оскільки зараз у регіоні "немає абсолютно безпечних місць".

Нагадаємо, що внаслідок військових дій російської армії в Донецькій області 17 травня було вбито, за даними Кириленка на ранок 18 травня, семеро мирних жителів.

Зокрема, в Бахмуті тоді було обстріляно житловий будинок, який частково обвалився по всій висоті - з п'ятого по перший поверх. З-під завалів там дістали загиблого чоловіка та пораненого 9-річного хлопчика.

Однак увечері 18 травня стало відомо, що кількість загиблих у Бахмуті зросла до п'яти, а поранених – до чотирьох. Зокрема, під завалами рятувальники знайшли тіла 35-річної жінки та 2-річну дитину.