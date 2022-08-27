Россияне разрушили жилой дом в Бахмуте, под завалами может быть человек

В Бахмуте Донецкой области в результате российских обстрелов произошло частичное разрушение 5-этажного жилого дома. Спасатели разбирают завалы, где, вероятно, находится один человек.

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Об этом в Facebook сообщило ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Россияне нанесли удар по дому около 02:00 27 августа. В 10:35 спасатели приступили к проведению аварийно-спасательных работ на месте инцидента.

"Разрушение произошло в результате обстрелов ориентировочно в 02:00 27 августа. По предварительной информации под завалами возможно нахождение одного человека", - говорится в сообщении ГСЧС.

От Главного управления привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы техники. От органов местной власти – 2 человека и 2 единицы техники.

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Известно, что оккупационные войска пытаются вести штурмовые действия по направлениям городов Бахмут и Соледар, сел Бахмутское и Кодема Донецкой области, но успеха не имеют. За прошедшие сутки, 26 августа, наибольшую активность враг также проявлял в общинах Бахмутского и Краматорского районов Донецкой области.