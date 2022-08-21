Оккупанты обстреляли Николаевскую область

В ночь на 21 июля российские военные обстреляли Николаевскую область. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Согласно сообщению, 21 августа, около 01:00, подвергся обстрелу Николаев. По предварительной информации, российские военные нанесли удар ракетами типа С-300. Снаряды попали на территорию предприятия, другие попадания были по окрестностям города. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется.

Также около 01:00, 21 августа оккупанты обстреляли село Широкое. В результате обстрелов повреждены жилые дома и админздание сельского совета, попадания тоже были в огороды местных. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, российские войска 20 августа обстреляли Вознесенск Николаевской области, попав в жилые дома.

По состоянию на 20 августа, по оценкам властей Николаева, российские оккупанты нанесли разрушений областному центру на сумму более 813 миллионов гривен.