Оккупанты обстреляли жилые дома в Николаевской области. Семь человек ранено

Российские военные в ходе обстрела попали в жилые дома в городе Вознесенск, Николаевской области. Из-за обстрелов семь человек получили ранения из них трое детей. Об этом на своем телеграм-канале написал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Сегодня днем рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажное здание и частные дома. На 13.00 известно о семи раненых, из них трое детей. Одного ребенка сейчас оперируют", — написал Ким.

Напомним, в ночь на 20 августа вооруженные силы нанесли удар по военной части российских захватчиков в Мелитополе Запорожской области. В ответ оккупанты нанесли ракетный удар по жилым районам города.