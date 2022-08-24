Россияне обстреляли Харьков ракетами "Калибр" и кассетными боеприпасами

За прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Русские оккупанты, которые не могут одолеть сопротивление наших защитников на поле боя, усилили свои коварные удары по мирным жителям Харькова и области. Вчера около 21:00 враг обстрелял Шевченковский район Харькова из РСЗО предположительно кассетными боеприпасами. Ранение получил 38-летний мужчина", - отметил Синегубов.

Кроме того, около 23:00 23 августа над Шевченковским районам Харькова взорвалась ракета, предварительно – "Калибр". Повреждены жилые дома, произошел пожар. Выбиты окна дома в Новобаварском районе.

"Ночью в Харькове медики госпитализировали женщину 33 лет со взрывной травмой. Ее 5-летняя дочь из-за обстрела получила такой сильный стресс, что также нуждалась в помощи врачей", - отметил глава ОВА.

Также около 00:30 ночи враг нанес ракетный удар, предварительно ракетами С-300 по поселку Докучаевское Роганской общины в Харьковском районе. Разрушено хозяйственное здание, произошел масштабный пожар. Без пострадавших.

За прошедшие сутки враг обстреливал г. Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов.

В Харькове были повреждены хозяйственные постройки. Гражданский 61-летний мужчина получил ранение. В Чугуевском районе из-за обстрелов произошли лесные пожары.

В течение вчерашнего дня враг массированно обстреливал с. Циркуны Харьковского района. В селе произошло сразу 4 пожара. Повреждены жилые и хозяйственные постройки. Ранение получил 59-летний мужчина.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг ведет обстрел наших позиций по реактивной и ствольной артиллерии, ведет разведку с помощью БпЛА. Наши защитники дают оккупантам достойный отпор и наносят ощутимые потери", - подчеркнул Синегубов.

Отметим, 23 августа около 6 утра враг обстрелял Киевский район Харькова. Зафиксировано попадание в частный дом.