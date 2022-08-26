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Обстрел Донецкой области: россияне разрушили дома и подожгли лесополосу

Обстрел Донецкой области: россияне разрушили дома и подожгли лесополосу

В ночь с 25 на 26 августа наибольшую активность враг проявлял в громадах Бахмутского и Краматорского районов Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В Северске ночью оккупанты повредили 4 дома, в том числе один подвергся прямому попаданию. В Константиновской громаде в результате обстрела возник пожар - выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.

Фото 2 — Обстрел Донецкой области: россияне разрушили дома и подожгли лесополосу
Фото 3 — Обстрел Донецкой области: россияне разрушили дома и подожгли лесополосу
Фото 4 — Обстрел Донецкой области: россияне разрушили дома и подожгли лесополосу
Фото 5 — Обстрел Донецкой области: россияне разрушили дома и подожгли лесополосу
Фото 6 — Обстрел Донецкой области: россияне разрушили дома и подожгли лесополосу

В Соледарской громаде целью врага стали Соледарь, Яковлевка, Бахмутское, окрестности Миньковки и Васюковки.

Также оккупанты ночью вели огонь по Светлодарской громаде. Под вражеский обстрел попали Одрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск.

В Краматорском районе россияне попали в Химико-механический техникум в Славянске и школу в Николаевке. Кроме того, в Николаевке обстрелами повреждены 5 жилых домов.

За предыдущие сутки россияне ударили по 12 населенным пунктам Донецкой области — городам Авдеевка, Бахмут, Славянск, Торецк, Соледар, Часов Яр, селах Максимилиановка, Новоочеретоватое, Дилиевка, Николаевка, Трудовое, Марково, Первомайское, Новодмитровка.

Оккупанты разрушили детский сад, жилые дома, хозяйственные помещения, садовое общество в Донецкой области, нанеся 20 ударов по региону.

Автор:
Вита Молодан