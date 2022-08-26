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Оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 26 августа от вражеского огня страдали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь – из "Градов" и тяжелой артиллерии.
"В Никополе изуродованы с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1 000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали", - отметил Резниченко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в Марганецкую общину прилетели 5 снарядов из "Градов", в Красногригорьевске - 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Прошло без разрушений и пострадавших.
Также ночью в Синельниковском районе зафиксирован ракетный обстрел двух общин. В одной разрушение на сельхозпредприятии, в другой на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже укротили.
В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинам. Есть разрушение, но обошлось без пострадавших.
Отметим, в ночь на 25 августа российская оккупационная армия обстреляла четыре района Днепропетровской области – Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.