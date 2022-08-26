Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву и Дергачам Харьковской области

Минувшей ночью обстрелы города Харькова не зафиксированы, но российские оккупанты ночью коварно обстреливали мирных жителей Харьковского и Чугуевского районов области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 2:00 враг нанес ракетный удар по г. Чугуев, поврежден инфраструктурный объект. Предварительно – без пострадавших", - отметил Синегубов.

Кроме того, около 2:30 враг нанес удар по г. Дергачи, разрушено образовательное учреждение.

"К сожалению, погибла женщина примерно 50 лет, 59-летний мужчина ранен. Информация уточняется", - сообщил глава ОВА.

Также за прошедшие сутки враг обстреливал Чугуевский и Богодуховский районы Харьковщины. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, уничтожены несколько автомобилей, произошли пожары.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, вчера за день в Чугуевском районе 1 человек погиб, 2 – получили ранения.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг обстреливает наши позиции и близлежащие населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии, танков, использует БпЛА. Наши защитники оказывают должное сопротивление, наносят врагу потери и надежно держат свои позиции", - отметил Синегубов.

Напомним, накануне россияне обстреляли Харьков ракетами "Калибр" и кассетными боеприпасами.