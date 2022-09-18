ВСУ форсировали Оскол. Будут отрезать оккупантов от Белгорода

В субботу, 17 сентября, украинским военным удалось форсировать Оскол, сообщает СтратКом ВСУ. "ВСУ форсировали Оскол. Со вчера Украина контролирует и левый берег", – говорится в сообщении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Это событие еще больше приближает победу Украины, поскольку, согласно данным британской разведки, оккупанты зафиксировали свои позиции между рекой Оскол и Сватовым. Контроль над этим участком позволит ВСУ не только выйти в Луганскую область, но и отрезать группировку оккупантов от одного из немногих путей поставки из Белгорода.

Напомним, в настоящее время армия Российской Федерации роет окопы и готовится к обороне в Сватовом и Троицком Луганской области, ожидая наступления ВСУ. неожиданности для захватчиков в этом направлении не будет, как это было в Харьковской области. Россияне стягивают технику и тщательно готовятся к обороне, поэтому, вероятно, украинских военных ждут тяжелые бои за Луганскую область.

Командование российской армии прибегло к тому, что отправляет вербовщик в российские тюрьмы для набора личного состава.