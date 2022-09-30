США продолжат военную помощь Украине для деоккупации территорий, объявленных частью РФ - Байден

США осуждают "мошенническую попытку" России аннексировать суверенную украинскую территорию. Об этом говорится в опубликованном Белым домом заявлении президента Джозефа Байдена.

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Американский лидер подчеркнул, что РФ нарушает международное право, попирает Устав ООН и "повсюду демонстрирует свое презрение к миролюбивым народам".

"Не заблуждайтесь: эти действия не имеют легитимности. США всегда будут чтить международно признанные границы Украины. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов, о которой США объявили на этой неделе", - подчеркнул он.

Байден также добавил, что антироссийские санкции, вводимые его страной и ее союзниками 30 сентября, повлекут за собой издержки для физических и юридических лиц как внутри, так и за пределами России, оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины.

"Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим оснащать Украину необходимым для ее самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины", - отметил он.

Президент США призывал всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России аннексии украинской территории и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется.