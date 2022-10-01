ВСУ освободили пять населенных пунктов вблизи Лимана

Вооруженные силы Украины в ходе окружения российской группировки в Лимане Донецкой области взяли под свой контроль пять окрестных населенных пунктов. Об этом 1 октября сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — освобождены. Там продолжаются стабилизационные мероприятия", — сказал Череватый.

В окружение могли попасть около 5 тысяч российских военных, предпринимающих попытки прорваться.

В свою очередь, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российским войскам, окруженным в Лимане, нужно выбрать один из трех вариантов: либо попытаться прорваться, либо сдаться, либо погибнуть.

По его словам, российская группировка в городе попросила свое командование разрешения выйти из Лимана, но получили отказ.

Ранее военные эксперты пришли к выводу, что ВСУ завершают окружение российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи, которые поддерживали российские войска в районе Дробышево-Лиман.

Впоследствии в Офисе Президента подтвердили, что город действительно взят в котел Вооруженными силами Украины. В частности, об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, а также сам руководитель офиса Андрей Ермак, опубликовавший фото котла над горящими дровами.