ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів поблизу Лиману

Збройні сили України в ході оточення російського угрупування в Лимані Донецької області взяли під свій контроль п'ять навколишніх населених пунктів. Про це 1 жовтня повідомив речник Східного угруповання військ Череватий Сергій Череватий у ефірі телемарафону.

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"Російське угруповування в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки — звільнені. Там тривають стабілізаційні заходи", — сказав Череватий.

В оточення могли потрапити близько 5 тисяч військових супротивників, які роблять спроби прорватися.

В свою чергу очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російським військам, оточеним у Лимані, потрібно вибрати один з трьох варіантів: або спробувати прорватися, або здатися, або загинути.

За його словами, російське угрупування в місті попросило своє командування дозволу вийти з Лиману, але отримали відмову.

Раніше військові експерти дійшли висновку, що ЗСУ завершують оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримували російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

Згодом в Офісі Президента підтвердили, що місто дійсно взяте в "котел" Збройними силами України. Зокрема, про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, а також сам керівник офісу Андрій Єрмак, який опублікував фото котла над палаючими дровами.