Справедливого мира для всех в войне с РФ не может быть, родители убитых будут требовать лишь мести - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в войне России и Украины не может быть справедливого мира для всех, поскольку часть украинцев, а именно те, кто уже потерял и потеряет своих близких из-за нее, будет требовать мести. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне.

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"Я не знаю, что такое справедливый мир. Очень философский вопрос. А есть ли справедливая война? Для нас всех мир по-разному справедлив. Для меня как для президента мир – это никаких компромиссов относительно нашей территориальной целостности, нашего суверенитета – это самое главное – и возмещение всего того ущерба, который нанесла российская агрессия", - отметил глава украинского государства.

В то же время он указал, что как отец может понять тех, кто потерял на войне своих детей, и таких людей уже не будет интересовать возмещение причиненного Россией материального ущерба.

"Я хочу вам сказать как отец. Вы знаете, как у нас родители потеряли своих сыновей на фронте или своих дочерей, которые были медсестрами. А что для них справедливый мир? Для них все эти деньги – ничего. Их не интересует никакое возмещение. Все, чем они живут - это месть. Они живут местью", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью, "ибо иного смысла жить у них больше нет".

"И это то, что я вижу. И я знаю таких людей. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти... даже не могу найти культурное слово, потому что мы все же в Белом доме... эти нелюди", - высказался он.

Напомним также, что перед встречей с Зеленским Байден дал поручение о выделении вооружения и боеприпасов Украине еще на 1 миллиард долларов, а американское Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в размере 850 миллионов долларов.