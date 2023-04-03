Rheinmetall откроет в Румынии хаб по обслуживанию и ремонту техники для ВСУ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall строит военный центр в Сату-Маре в Румынии для обслуживания военной техники, передаваемой Украине в рамках военной помощи от западных государств.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что хаб будет расположен рядом с украинской границей и будет обслуживать танки Leopard и Challenger, БМП Marder и БТР Fuchs, а также военные грузовики.

Ожидается, что центр начнет работать уже в этом месяце и будет "играть центральную роль в поддержке оперативной готовности используемых в Украине западных боевых систем и в их материально-техническом обеспечении".

"Обеспечить войска НАТО и Украины лучшей поддержкой из возможных - ключевая задача для нас в Rheinmetall", - заявил глава оборонного концерна Армин Паппергер.

В июне 2022 года компания Rheinmetall основала подобный центр в Литве для поддержки техники НАТО в странах Балтии.

Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Концерн производит и модернизирует танки, производит снаряды и другие товары оборонного назначения.

В конце января в Rheinmetall заявили о готовности увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос на них в Украине. Кроме того, компания может начать производство РСЗО HIMARS.

Также немецкий вооруженный концерн Rheinmetall намерен построить танковый завод в Украине. Инвестиции в строительство оцениваются примерно в 200 миллионов евро.

Как заявил Армин Паппергер, Rheinmetall не будет инвестировать в строительство предприятия, средства должна выделить либо Украина, либо другая страна, желающая помочь Киеву, а оборонное предприятие будет арендоваться Rheinmetall.