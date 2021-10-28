Криптовалютная биржа ВайтБИТ: стоит ли доверять платформе?

Заработок на криптовалютных биржах уже давно перестал быть чем-то необычным. Появляется все больше площадок и желающих купить криптовалюту, однако найти качественную биржу все еще проблематично. Многие проекты мошеннические, и отличить надежную площадку от фейка нелегко.

Очень важно сделать свои первые шаги на пути к успеху, не потеряв энтузиазма из-за утраты средств. Успешная торговля криптовалютой начинается с безопасности. Именно поэтому важно знать, какая биржа криптовалюты уделяет этому достаточное внимание.

Рассмотрим whitebit markets. Это криптобиржа, на которой безопасность в приоритете. Компания стремится предоставить простой и комфортный трейдинг криптовалют. Для защиты данных и активов пользователей WhiteBIT биржа использует ряд базовых функций и уникальные разработки. Здесь все меры предосторожности могут быть условно разделены на 2 группы:

контролируются биржей;

требуют настройки пользователем.

Подробнее о них далее.

Биткоин-биржа использует Web Application Firewall (WAF) — программное обеспечение, контролирующее HTML-трафик, чтобы предотвратить и блокировать хакерские атаки.

96% активов ВайтБИТ хранятся на офлайн-кошельках (а это один из лучших способов обезопасить средства).

Биржа мониторит активность клиентов в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег (AML).

После создания аккаунта пользователям тут же предлагается активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) и верификацию KYC (know your customer). Функция 2FA нужна, чтобы только пользователь имел доступ к учетной записи. KYC предполагает установление личности пользователя. Хоть процедура и не обязательна на WhiteBIT, прохождение верификации откроет дополнительный функционал. Например, если вы хотите купить биткоин, то без KYC получится вывести только 2 BTC за сутки. После верификации на white bit это значение возрастает до 100 монет. Также пользователи с KYC получают больше опций для восстановления аккаунта.

На бирже доступен контроль учетных записей. В меню "Безопасность" пользователи видят, на каких устройствах, с каких IP адресов выполнен вход, а также отображается время последней активности и кнопка "завершить сеанс". В этом же меню доступна смена пароля и уникальная функция под названием "белый список". После активации средства с аккаунта можно будет перечислить только на адреса, добавленные пользователем.

На бирже установлено антифишинговое ПО. В меню "Безопасность" можно создать уникальный защитный код, который будет включен в письма whitebit ru после активации. Также на сайте доступна функция автоматического выхода из учетной записи.

В довершение вайтбит-биржа проводит мероприятия, направленные на выявления багов, которые могут повлиять на безопасность площадки. Пользователи, которые предоставляют полезную информацию о том, как улучшить продукт, вознаграждаются.

Безопасная торговля криптовалютой служит залогом отличной репутации платформы. Убедиться в этом можно, почитав whitebit-отзывы.