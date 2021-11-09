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Валюта 1 час назад

Нардеп Скороход осталась без криптовалюты на 94 млн грн: открыто уголовное производство

Политик не имеет доступа к своим кошелькам

Биткоины. Фото: pixabay.com Биткоины. Фото: pixabay.com
Биткоины. Фото: pixabay.com

Народный депутат Анна Скороход лишилась доступа к своим криптокошелькам с токенами, совокупная стоимость которых более 94 млн грн. Об этом сообщает "Слово и дело".

В криптокошельках находились токены Ethereum, Ethereum classic и Bitcoin. Анна Скороход утверждает, что ключи к ним находятся у ее бывшего мужа.

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В декларации за 2020 год, которая опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, политик указала наличие:

• 44 монеты Bitcoin (почти 77,9 млн грн);
• 130 токенов Ethereum (16,3 млн грн);
• 135 единиц Ethereum classic (219,8 тыс. грн).

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Но Анна Скороход не смогла подтвердить НАПК право собственности на криптовалюту. Она заявила, что не знает, как это делается. Кроме этого, все операции выполнял ее бывший муж Алексей Алякин, который после развода забрал ключи к криптокошелькам, поэтому народный депутат не может получить к ним доступ.

"Где сегодня находятся ключи и бумажные документы, декларанту не известно, после развода Алексей Алякин доступа к ним не предоставил, в связи с чем начато уголовное производство", — сообщили в НАПК.

Напомним, после развода Анну Скороход связывали отношения с нардепом Антоном Поляковым, который умер при странных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ избили айтишника и получили от него 7,5 биткоина.

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