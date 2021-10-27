Общество 1 час назад

Сотрудники СБУ похитили, избили и ограбили разыскиваемого Россией айтишника — ГБР

ГБР нашло сразу пять преступлений в действиях представителей спецслужбы

Фото: ГБР Фото: ГБР
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований подозревают двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного работника территориального подразделения СБУ в похищении, избиении, запугивании, вымогательстве и получении более 2 млн грн у гражданина России.

Как указывается в сообщении ГБР, задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами России за совершение преступления на ее территории.

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Следствие установило, что в октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и долгое время удерживали иностранца, требуя у него 200 тысяч долларов.

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"Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, сотрудники СБУ избивали его и запугивали. К тому же они незаконно проникли в жилье потерпевшего, откуда похитили и присвоили его личное имущество", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянин не имел такой суммы и договорился рассчитаться с сотрудникам спецслужбы биткоинами. Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, те подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его полиции.

На основании определений следственных судей в августе 2021 года вышеуказанные сотрудники СБУ были отстранены от занимаемых должностей, к ним были применены меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Им вменяют целый ряд статей Уголовного кодекса — часть 1 статьи 146-1 (насильственное исчезновение — лишение свободы представителем власти с отказом признать это или сокрытием данного факта), часть 3 статьи 185 (кража с проникновением в жилище), часть 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием или совершенный по сговору группы лиц), часть 2 статьи 28 и часть 4 статьи 189 (вымогательство в особо крупных размерах по предварительному сговору), а также часть 3 статьи 365 (превышение полномочий, вызвавшее тяжкие последствия).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом, как сообщают в ГБР, в связи с ненадлежащим процессуальным поведением одного из подозреваемых и систематическим нарушением возложенных на него процессуальных обязательств Печерский районный суд Киева сменил данному сотруднику СБУ меру пресечения на более тяжкую — в виде содержания под стражей.

Напомним также, что накануне ГБР сообщило о приговоре суда к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года сотрудника СБУ, участвовавшего в скандальном нападении на пограничников на границе Сумской области с Россией в июле.

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