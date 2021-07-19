Политика 50 минут назад

Сотрудники СБУ напали на пограничников на границе с РФ, отобрав у них оружие — ГБР

Нападавших задержали, им теперь грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Фото: ГБР Фото: ГБР
Фото: ГБР

Сотрудники Госбюро расследований при содействии внутренней безопасности Службы безопасности Украины задержали двух сотрудников СБУ, совершивших нападение на пограничный наряд в Сумской области и отобравших у его сотрудников оружие.

Как говорится в сообщении ГБР, в ходе следствия установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществляли дежурство на автомобиле близ села Рясное Сумского района.

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К ним в 1:30 подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Отмечается, что неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, четырьмя магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении.

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Как сообщают в ГБР, нападавшими оказались сотрудники СБУ, а неподалеку в кукурузном поле были найдены и два автомата пограничников. Два магазина с патронами нашли вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского пограничного отряда.

В ближайшее время бюро намерено сообщить сотрудникам СБУ о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, а также в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (часть 3 статьи 262, часть 2 статьи 345 Уголовного кодекса).

Во взаимодействии с СБУ проводятся следственные и оперативные действия. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Третий фигурант дела, остававшийся в машине, проходит как свидетель.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, оперативное сопровождение — ГБР при содействии ГУВБ СБУ.

Напомним, что в мае СБУ поймала на взятке чиновника Госпогранслужбы, помогавшего завозить "евробляхи" через пункт пропуска в Волынской области.

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