СБУ пресекла контрабанду в РФ запчастей к боевому вертолету (ФОТО)

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ заблокировали канал нелегального перемещения за границу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники пытались переправить в Российскую Федерацию комплектующие к штурмовой авиации.

По информации Службы безопасности Украины, правоохранители задержали контрабандистов на территории Харьковской области за несколько метров от государственной границы.

Во время задержания у контрабандистов был обнаружен "груз" с запчастями к ударному вертолету Ми-24.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по статье 333 ("Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю") Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в начале марта сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины пресекли попытку скрытого вывоза за границу товаров двойного назначения через временно аннексированную территорию АР Крым.

Ранее СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в страну трех зенитно-ракетных комплексов С-125 советского производства на сумму более 110 млн грн.