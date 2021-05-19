Общество 1 час назад

СБУ поймала на взятке чиновника Госпогранслужбы, помогавшего завозить "евробляхи" (ВИДЕО)

Чиновника Луцкого погранотряда задержали после получения более 4 тысяч долларов

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины поймала начальника одного из отделов Госпогранслужбы на взяточничестве. Как говорится в сообщении спецслужбы, за денежное вознаграждение чиновник помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили иностранной регистрации в режиме временного ввоза до 1 года через пункт пропуска в Волынской области.

"Для реализации указанного преступного умысла военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников. В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долларов неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам", — отмечает СБУ.

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Сотрудники спецслужбы задержали одного из фигурантов дела после получения им очередной части взятки в размере 3 тысяч долларов. Общая же сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов.

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы, проверяется информация о причастности к ней сотрудников Государственной таможенной службы.

Мероприятия по разоблачению схемы проводились 4-м управлением Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним также, что в апреле Верховная Рада установила в Украине на полгода новый льготный режим растаможки "евроблях", при этом президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы лишь спустя месяц.

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