Общество 50 минут назад

Суд дал пять лет условно одному из сотрудников СБУ, напавших на пограничников на границе

Второго из нападавших только будут судить — ему открыли материалы дела

Отобранный у пограничников автомат. Фото: ГБР Отобранный у пограничников автомат. Фото: ГБР
Отобранный у пограничников автомат. Фото: ГБР

Краснопольский районный суд Сумской области приговорит сотрудника Службы безопасности Украины, участвовавшего в нападении на сотрудников Госпогранслужбы на границе Сумской области с Россией, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Как сообщает Государственное бюро расследований, его также лишили воинского звания лейтенанта и права занимать должности в правоохранительных органах Украины.

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Силовику вменяли часть 3 статьи 262 и часть 2 статьи 345 Уголовного кодекса (завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений).

Отмечается, что он полностью признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности, которое и было направлено в суд вместе с обвинительным актом.

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В то же время относительно другого нападавшего расследование также закончено, но пока обвинение даже не передано в суд: пока лишь материалы уголовного производства открыли ему для ознакомления.

Напомним, что ночью 18 июля, по версии следствия ГБР, во время отдыха на озере сотрудники СБУ решили напасть на пограничников и завладеть их оружием и боеприпасами. Одним из них был заместитель начальника районного отдела УСБУ в Сумской области.

Установлено, что они неожиданно напали на сотрудников ГПСУ, которые в тот момент охраняли государственную границу, заблокировав служебный автомобиль последних.

Преодолев сопротивление пограничников, нападавшие начали наносить им многочисленные удары в различные части тела, а после этого завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и сбежали с места преступления.

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