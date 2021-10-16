Происшествия 1 час назад

Требовали 2 млн евро выкупа: во Львове похитили девушку-фотографа

Подозреваемые под видом клиентов договорились с девушкой фотографом о проведении фотосессии в квартире во Львове, а потом лишили ее свободы и потребовали выкуп.

Во Львове похитили девушку-фотографа. Фото: пресс-служба ОГП Во Львове похитили девушку-фотографа. Фото: пресс-служба ОГП
Во Львове похитили девушку-фотографа. Фото: пресс-служба ОГП

За похищение 19-летней девушки-фотографа и вымогательство 2 млн евро выкупа во Львове сообщено о подозрении четырем людям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Сообщено о подозрении четырем участникам преступной группы, среди которых двое несовершеннолетних, по фактам незаконного лишения свободы и вымогательства 2 млн евро (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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По данным следствия, подозреваемые под видом клиентов договорились с 19-летней фотографом о проведении фотосессии в квартире во Львове.

"После того, как девушка пришла на съемку, они незаконно лишили ее свободы и потребовали у ее родителей деньги за освобождение дочери. В случае отказа угрожали расправой над ней", — указали правоохранители.

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После обращения родителей в полицию, правоохранители оперативно установили место удерживания девушки, освободили ее и задержали похитителей.

Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению проводились прокуратурой совместно с полицией и СБУ.

Напомним, в Харькове задержали четырех участников преступной группы, похищавшей людей ради завладения их жильем

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