Требовали 2 млн евро выкупа: во Львове похитили девушку-фотографа

За похищение 19-летней девушки-фотографа и вымогательство 2 млн евро выкупа во Львове сообщено о подозрении четырем людям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Сообщено о подозрении четырем участникам преступной группы, среди которых двое несовершеннолетних, по фактам незаконного лишения свободы и вымогательства 2 млн евро (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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По данным следствия, подозреваемые под видом клиентов договорились с 19-летней фотографом о проведении фотосессии в квартире во Львове.

"После того, как девушка пришла на съемку, они незаконно лишили ее свободы и потребовали у ее родителей деньги за освобождение дочери. В случае отказа угрожали расправой над ней", — указали правоохранители.

После обращения родителей в полицию, правоохранители оперативно установили место удерживания девушки, освободили ее и задержали похитителей.

Следствие продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению проводились прокуратурой совместно с полицией и СБУ.

Напомним, в Харькове задержали четырех участников преступной группы, похищавшей людей ради завладения их жильем