Нападали на банки и инкассаторов: банда 5 лет скрывалась от правоохранителей

Служба безопасности Украины СБУ провела спецоперацию, в результате которой задержали трех человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции", — сообщили в СБУ.

Уточняется, что задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

Чтобы передвигаться за пределами базы, злоумышленники использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готов оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

"Преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое — были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения", — говорится в сообщении СБУ.

Сейчас в отношении задержанных избирается мера пресечения и проводятся следственные действия, чтобы привлечь к ответственности других причастных лиц.

Ранее СБУ задержала участников банды, терроризировавшей бизнесменов Киевской области.