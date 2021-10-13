СБУ задержала участников банды, терроризировавшей бизнесменов Киевской области (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали в ходе спецоперации в Переяславе в Киевской области группировку известного криминального авторитета, занимавшуюся рэкетом в отношении представителей малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По оперативным данным, через запугивание граждан группировка планировала распространить свое преступное влияние на территорию столичного региона.

Установлено, что в состав группировки входило трое жителей Переяслава. Их координировал криминальный авторитет, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за совершение тяжких преступлений.

Отмечается, что злоумышленники требовали от людей возвращения несуществующих долгов, а от предпринимателей — ежемесячную "дань". В случае отказа платить деньги участники группы угрожали физической расправой. Также в спецслужбе заявляют, что к потерпевшим участники банды применяли не только угрозы, но и физическое насилие.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 10 тысяч долларов с двух бизнесменов, занимавшихся изготовлением и продажей изделий из дерева.

Правоохранители задержали злоумышленников в одном из ресторанов Переяслава при передаче части денег от предпринимателей.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса, суд решает вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе обысков по месту жительства одного из организаторов группировки правоохранители также обнаружили крупную партию наркотиков, упаковочный материал и весы. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по части 1 статьи 255-1 (установление или распространение преступного влияния) и части 2 статьи 189 (вымогательство) УК продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для задержания и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводило Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры.

Напомним также, что в начале марта СБУ сообщила, что обезвредила банду рэкетиров, обложивших "данью" бизнесменов Киева и Ровенской области.