В Кривом Роге задержали "смотрящего", банда которого 10 лет терроризировала бизнес (ФОТО)

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по задержанию членов одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, банда состояла, в основном, из местных жителей, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Группировка имела четкую иерархию, суровую внутреннюю дисциплину и отличалась особой жестокостью методов силового "влияния".

По информации СБУ, возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники "специализировались" на "крышевании" бизнеса, сборе "общака" и вымогательстве несуществующих долгов.

В случае отказа "должников" платить по "обязательствам", к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и нанесения вреда личному имуществу срабатывали безотказно.

Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного "транша" несуществующего долга — $30 тысяч передал бандитам один из местных бизнесменов в обмен на собственный покой.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников были изъяты крупные суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

В рамках уголовного производства четырем участникам группировки сообщено о подозрении по статье 255-1 ("Распространение преступного влияния") и статье 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области была проведена спецоперация по ликвидации крупной преступной группировки. По данным силовиков, в нее входили почти 50 человек, среди которых правоохранители и участники боевых действий. Группировка занималась рэкетом, в частности, в сфере ритуальных услуг.

Напомним, в феврале в Киеве и Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали организованную группировку, представители которой терроризировали жителей регионов и требовали деньги с предпринимателей.