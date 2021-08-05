Силовики разоблачили группировку рэкетиров. Среди них — члены "Национального корпуса"

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис Генерального прокурора сообщили о проведенной в Харьковской области спецоперации по ликвидации крупной преступной группировки. По данным силовиков, в нее входили почти 50 человек, среди которых правоохранители и участники боевых действий.

По данным "Интерфакс-Украина", оперативно-розыскные действия прошли в рамках уголовного производства, фигурантами которого являются члены "Национального корпуса".

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В СБУ и Офисе Генпрокурора сообщили, что, по предварительным данным следствия, группировка занималась рэкетом, в частности, в сфере ритуальных услуг. Злоумышленники, по данным СБУ, совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера, а размеры их "дохода" превышали 1 млн гривен ежемесячно.

Фото: пресс-служба СБУ

"В частности, они "облагали данью" местных предпринимателей, и если последние отказывались давать им деньги, злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки причиняли вред личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань", в частности, поджигали автомобили", — сообщили в СБУ.

Фото: пресс-служба СБУ

Как сообщили в Офисе генпрокурора, всего было проведено 55 обысков по месту жительства, в офисных помещениях членов группировки и связанных с ними лиц. По результатам обысков силовики изъяли оружие, боеприпасы, средства связи документы и деньги. По данным СБУ, в том числе были изъяты удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

Фото: пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали семерых членов группировки, в том числе ее организатора, которых подозревают в вымогательстве, противодействии законной хозяйственной деятельности, а также в создании преступной группировки и участии в ней (часть 4 статьи 189, часть 3 статьи 206, часть 1 статьи 255 Уголовного кодекса Украины). На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, досудебное расследование продолжается.

При этом, как отмечают в СБУ, у группировки было серьезное влияние на представителей органов местной власти. Спецслужба задокументировала, что ее деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета.

Фото: пресс-служба СБУ

При этом, как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, пресс-служба "Нацкорпуса" заявила, что речь идет о нескольких единицах легального зарегистрированного оружия. Также уточняют, что масштабных обысков не было — несколько человек сразу отпустили после их завершения, а у некоторых обыски все еще продолжаются.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о блокировании в результате спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске деятельности некой пророссийской группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве. В свою очередь депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, что речь идет о курируемой им организации "Патриоты за жизнь".