СБУ заявила о блокировке "Патриотов за жизнь", Кива — о выбивании показаний из свидетеля

Служба безопасности Украины заявляет о блокировании в результате спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске деятельности некой пророссийской группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины. По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране", — утверждают в спецслужбе.

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Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту.

"По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, в ходе процессуальных действий по месту жительства участников и в офисном помещении общественного объединения правоохранителями было обнаружено холодное оружие; инструкция по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов, а также крупная партия марихуаны и оборудование для ее выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру организации о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия проводились под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

В свою очередь депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, что речь идет о курируемой им организации "Патриоты за жизнь".

"СБУ сегодня ведутся системные действия по дискредитации меня и моей общественной организации... Показания они получили вследствие угрозы жизни гражданину Украины, которого они назвали свидетелем и который до последнего момента удерживался в застенках СБУ", — сказал он.

По словам Кивы, на сегодняшний день этому свидетелю удалось сбежать, и он дал показания, что СБУ вынудила его оговорить организацию, угрожая убийством.

"Его держали в застенках, его держали на квартире под охраной, привозя на следственные действия, давая подписывать документы и увозя обратно на квартиру. Когда охранники-сотрудники СБУ заснули, ему удалось убежать. Все то дело, о котором сегодня громко заявлено СБУ, — оно дутое и построено на лжесвидетельстве, в котором уже признался свидетель", — подчеркнул нардеп.

Он уточнил, что этот человек дал показания в Офисе генерального прокурора о том, что все ранее полученные свидетельские показания, которые получила от него СБУ, он просит считать недействительными.

"Сегодня СБУ — это преступники, которые идут на нарушение закона, готовые убивать людей, выбивая из них нужные показания. Сегодня свидетель, который ранее оговорил членов организации "Патриоты за жизнь", дает правдивые показания в Генпрокуратуре. Он официально обратился к генпрокурору, к начальнику ГБР с просьбой защитить его жизнь от беспредела сотрудников СБУ", — сообщил Кива.

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Также нардеп утверждает, что, получив лжесвидетельство и неправдивые, по его словам, доказательства, сотрудники СБУ готовили физическое уничтожение свидетеля. Он также опубликовал видеозаявление самого этого человека, представляющегося жителем не подконтрольной Украине Горловки Донецкой области Игорем Савчуком, и его письменное заявление относительно описываемых событий.

"Ведь так было очень удобно: свидетель написал то, что было нужно СБУшникам, СБУшники выписали подозрение моему соратнику Олегу Ширяеву, потом выставили статью на своем сайте о том, что они якобы раскрыли преступную группировку. Они планировали ликвидировать свидетеля для того, чтобы потом "повесить" и свидетеля на нас, на мою общественную организацию, что якобы мы уничтожили свидетеля", — заявил нардеп.

Он также заверил, что Савчук жив и находится в безопасности, и обратился в генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с призывом "немедленно остановить этот беспредел и хаос".

"Эта преступная беспредельная машина сожрет всех. В конечном итоге наша страна провалится в хаос. Они фальсифицируют, убивают, дискредитируют — и все это они делают с целью создания хаоса в нашей стране... Это будет продолжаться до бесконечности, пока мы не наведем порядок... Зеленский — это тот человек, который отдает приказы своим опричникам", — убежден Кива.

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