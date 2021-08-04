Экс-судью Чауса доставили в суд для избрания меры пресечения: заседание сделали закрытым

4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приступил к избранию меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу. Еще в августе 2016 года его поймали на взятке в $150 тысяч: за эту сумму он обещал вынесение "нужного" решения в деле о торговле наркотиками, а сами деньги закопал на своем огороде в литровых банках.

При этом суд решил вести заседание в закрытом режиме. Предварительно об этом ходатайствовала сторона защиты экс-судьи, но информации о причинах такого решения пока нет.

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Отметим, что арестовать в 2016 году Чауса не успели из-за отсутствия разрешения Верховной Рады. Сначала экс-судья исчез, но вскоре объявился в Кишиневе (Молдова). Он просил молдавские власти предоставить ему убежище, но, несмотря на отказ, продолжал жить в Молдове.

Весной 2021 года в СМИ появилась информация о похищении экс-судьи, за которым могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины. В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов. После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до конца июля его местонахождение оставалось неизвестным.

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30 июля бывший судья объявился в одних трусах в селе в Винницкой области неподалеку от Могилева-Подольского, где расположен пункт пропуска на границе с Молдовой. Тогда СБУ подтвердила, что Чаус действительно находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, он сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ. Кроме того, в СБУ рассказали, что Чауса уже допросили по делу о его похищении.

Впоследствии стало известно, что сотрудники службы безопасности доставили его в Киев, но при этом его безрезультатно пытались "отбить" детективы Национального антикоррупционного бюро, устроив погоню за автомобилями спецслужбы по улицам столицы.

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В итоге, поздно вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". По словам адвоката экс-судьи Ростислава Кравца, Чауса продолжает охранять СБУ, хотя и передала его НАБУ.

"СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию. В похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдовы. В Сомали сейчас больше порядка, чем в Украине", — прокомментировал Кравец.

До момента избрания ему меры пресечения экс-судья находился в изоляторе временного содержания.