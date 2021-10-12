В Украине делали доллары, которые не идентифицировались детекторами валют как фальшивые

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50 процентов их номинальной стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По предварительным данным, преступники "вбросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

"Досудебным следствием установлено, организатором схемы является житель Киева, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирской области", — говорится в сообщении СБУ.

При этом поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при реализации очередной партии поддельных денег — двух тысяч долларов США.

Отмечается, что было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сбыту", — говорится в сообщении СБУ.

Устанавливаются и блокируются пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики.