Происшествия 10 минут назад

В Украине делали доллары, которые не идентифицировались детекторами валют как фальшивые

По предварительным данным, преступники "вбросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов

СБУ заблокировала канал сбыта фальшивых долларов США СБУ заблокировала канал сбыта фальшивых долларов США
СБУ заблокировала канал сбыта фальшивых долларов США

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили группировку, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50 процентов их номинальной стоимости.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По предварительным данным, преступники "вбросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

"Досудебным следствием установлено, организатором схемы является житель Киева, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирской области", — говорится в сообщении СБУ.

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При этом поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при реализации очередной партии поддельных денег — двух тысяч долларов США.

Отмечается, что было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сбыту", — говорится в сообщении СБУ.

Устанавливаются и блокируются пути поступления поддельной иностранной валюты к фигурантам дела.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики.

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