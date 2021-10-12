Происшествия 50 минут назад

В ведрах из-под мороженого в Украину пытались ввезти психотропные вещества

Стоимость контрабандного товара на черном рынке составляет в среднем 12 млн грн

В Украину пытались ввезти психотропные вещества. Фото: пресс-служба СБУ В Украину пытались ввезти психотропные вещества. Фото: пресс-служба СБУ
В Украину пытались ввезти психотропные вещества. Фото: пресс-служба СБУ

В международном аэропорту "Борисполь" разоблачена группа, которая пыталась ввезти в Украину оптовую партию псевдоэфедрина — прекурсора для изготовления психотропных препаратов. 

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

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"У пяти злоумышленников изъято почти 80 кг "товара". Его стоимость на черном рынке составляет в среднем 12 млн грн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти 400 тыс. наркотических таблеток контрабандисты спрятали в собственном багаже ​​среди личных вещей, в том числе в ведрах из-под мороженого.

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Установлено, что дельцы переправляли прекурсоры из одной из африканских стран для продажи.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании судом меры пресечения.

"В рамках уголовного дела, начатого следователями органов безопасности по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, или прекурсоров, или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц", — подчеркнули в СБУ.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Главным управлением СБУ в. Киеве и Киевской области, представителями Государственной таможенной службы, группы портового контроля в аэропорту "Борисполь" с привлечением Госпогранслужбы и за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики.

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