Украинцев вербовали для участия в войне в Сирии: обещали от $ 5 до 10 тысяч

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Установлено, что вербовкой занимался 27-летний киевлянин. Он привлек еще двух жителей Киевской области, и вместе они искали подготовленных военных по всей Украине.

За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 000 долларов США в месяц.

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Целями для привлечения злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участников АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.

Сообщается, что во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, флешки, банковские карточки.

"Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в СБУ.

Сейчас к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Николаевской области деятельность международной преступной группировки, члены которой вербовали украинских моряков на корабли, доставляющие нелегальных мигрантов из Средней Азии в страны ЕС.